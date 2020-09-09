Девочка попала рукой между ступенями эскалатора в московском метро

Юная жительница Москвы едва не получила тяжелую травму руки, спасая оброненную на эскалаторе монетку. Пальцы девятилетней девочки попали под полотно, в итоге она оказалась в больнице.

Инцидент, как сообщает "Комсомольская правда", произошел несколько дней назад на станции метро "Савеловская". Ребенок выронил из рук монетку, а когда попыталась ее поднять, рука оказалась зажата между ступенями.

Эскалатор тут же остановили, специалисты аккуратно освободили руку. Позже врачи диагностировали у пострадавшей рваную рану второго пальца левой кисти. Сегодня девочку уже выписали из больницы.