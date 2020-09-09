Американский актер Алек Болдуин стал папой в шестой раз. Радостной новостью поделилась супруга артиста Хилария.

В Instagram жена Болдуина опубликовала снимок, на котором они запечатлены вместе с новорожденным сыном. Хилария отметила, что малыш идеален, а сами они счастливы. Имя ребенка пара пока решила не придавать огласке, анонсируя это на будущее.

Алек и Хилария уже воспитывают четверых детей. У них подрастают дочь и трое сыновей. У Болдуина также есть 24-летняя дочь от первого брака.

Американский актер является лауреатом премий "Золотой глобус", "Эмми". Также он был номинирован на "Оскар".