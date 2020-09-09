Составлен рейтинг самых популярных и добрых мемов этого лета

Киноканал "Комедия" составил топ мемов лета, наполненных добротой и юмором. Возглавили рейтинг поздравительные открытки с несуществующими праздниками.

Для составления топа были проанализированы социальные сети, публикации в СМИ, многофакторный анализ трендов, реакции пользователей. Также определить главные мемы помогли профессионалы, специализирующиеся в области PR, интернет-технологий, SMM.

Первое место: поздравительные открытки

Наверняка многие пользователи социальных сетей, мессенджеров не раз сталкивались с открытками, в которых содержатся поздравление, пожелание хорошего дня или мудрый совет от родственника постарше. Весной текущего года молодежь стала иронизировать по поводу подобных графических изображений. Digital-продюсер Никита Голощапов пояснил, с чем связана такая популярность. По его словам, молодому поколению интересны "олдскульные штуки". В том же самом Instagram сейчас можно встретить маски, где используются шрифты из нулевых и настолько яркие цвета, что они даже способны причинить глазам боль.

Второе место: качок Чимс и плачущий Чимс

Этот мем позволяет сравнивать "великое вчера" и "убогое сегодня". На нем изображены две собаки породы сиба-ину — одна сильная и накачанная, другая слабая и плачущая. Эксперты объясняют популярность такого мема тем, что он универсален и его можно подогнать под любую ситуацию.

Третье место: запуск Spotify в России

Популярный во всем мире музыкальный сервис ожидали в России с 2014 года. И вот, наконец-то, в июле 2020-го он пришел на отечественный рынок. Доцент Департамента медиа ВШЭ Максим Корнев считает, что сервис мог сам продюсировать смешные картинки. Никита Голощапов, напротив, видит интерес в подобных мемах со стороны российских компаний, которые видят в Spotify конкуренцию.