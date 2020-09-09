Польша готова приютить всех белорусов ради европейской солидарности

Варшава готова приютить всех без исключения белорусов. Об этом заявил польский политолог Якуб Корейба в прямом эфире телеканала "Россия 1", комментируя визит экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в Варшаву.



Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий передал Тихановской символические ключи от нового белорусского центра в столице Польши. По словам польского премьера, Варшава хочет, чтобы в Польше "у белорусов был дом для того, чтобы они могли продолжать бороться за изменения".



"Если у Тихановской нет дома, то надо ее приютить. Надо дать ей место, где она может жить, думать и говорить, то что хочет. В том и заключается суть европейской солидарности", – сказал Корейба.



Сколько надо, столько приютим. "Хоть все девять миллионов белорусов приютить, мы это сделаем", – подчеркнул он.



По его словам, Варшава не хочет быть зеркальным отражением Москвы. "Это наши ценности, и если мы не будем их отстаивать, то в них никто не будет верить. Мы не хотим играть в какую-то игру и идти на какие-то сделки. Мы сейчас защищаем не белорусов, а свой народ, честь и достоинство", – продолжил политолог.

Корейба в эфире программы "60 минут" заявил, что абсурдно делить Белоруссию в интересах Польши. "Нам не нужен кусок Белоруссии, нам нужна вся – как нормальная европейская демократическая благополучная страна", – сказал он.



"Делить ее нет никакого смысла. Она предмет русской любви", – заключил политолог из Польши.