Правительство анонсирует маркировку продуктов и одежды

На совещании с президентом России министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, что система маркировки, которая изначально касалась только шуб, а потом лекарств и табака, вскоре будет расширена. В нее войдут как изделия легкой промышленности, так и некоторые продукты питания. Не приведет ли это к росту цен, и как скажется на экономике?

- Денис Валентинович, каждый раз, когда речь заходит о маркировке продукции, нас пугают, что это может привести к росту цен на те товары, которые маркируются. Так было, например, когда вводили первую маркировку на шубы, но сейчас мы уже понимаем, что такая маркировка есть на довольно большую номенклатуру продукции – это и шубы, и лекарства, и табак. Скажите, к какой реально инфляции, какому повышению цен маркировка приводит?

- Если говорить объективно, то потребитель на себе это практически не ощутил. Почему? Потому что стоимость самого кода – она составляет 50 копеек. Если говорить о шубах – плюс еще RFID-метка, которая стоит 15-16 рублей. Как вы сами понимаете, на стоимости шубы это никак не отражается. Но то, что она по другой номенклатуре, ей не требуется, соответственно, RFID-метка, наносится DataMarix, что стоит опять же несколько копеек по себестоимости. Другой вопрос, что есть там стоимость самого оборудования, которое предприятие сферы производства или торговли устанавливает в виде считывающего устройства. Это требует дополнительных затрат, но опять же, они существенно не влияют на стоимость конечного продукта. Я уже сегодня приводил параметры, что это гораздо меньше, чем инфляция. По молочной продукции мы ожидаем разовое увеличение цены на 1,8 процента. Если вы ходите в магазины, покупаете там молочную продукцию, вы даже не обратите внимания на данные роста стоимости. Для того, чтобы снизить затраты для производителя, в том числе, используется льготные займы, например, Фонда развития промышленности – это под 1 процент годовых предприятия привлекали средства. Например, производители фармацевтики для того, чтобы установить у себя адаптированное оборудование для выполнения поставленной задачи.

- Еще одна страшилка, что производителям не хватит того самого оборудования, которым нужно наносить маркировку, и из-за этого будут перебои с поставками товаров. Сейчас вводится маркировка на то же молоко, на продукцию легкой промышленности, на многое другое. Не окажется такая ситуация, что на полках эти товары на время пропадут?

- Давай вместе просто проанализируем: как, с чего начиналось, да? В 2016 году первая номенклатура – это были шубы, затем другая номенклатура вводилась. Мы никогда не будем обязательно требовать до тех пор, пока не завершается эффективно перемена. Это касается любой абсолютно номенклатуры товара. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, достаточно ли оборудования было, есть или будет – конечно же, мы это все балансируем и делаем синхронно и с производителями специализированного оборудования, с поставщиками, и с самим бизнесом, который внедряет у себя непосредственно уже на производстве. Если мы ведем речь об импортерах в системе торговли, на тех базах, куда завозится импортная продукция, либо, наоборот, это ставится, когда компания, которая находится за рубежом, для того, чтобы оптимизировать затраты и логистику. Ну и на торговых точках. Поэтому это процесс очень сбалансированный.

- Скажите, я правильно понимаю, что все идет к тому, что вообще все товары, которые продаются в нашей стране, будут оснащены вот этой самой цифровой маркировкой?

- Во-первых, все уже знают тот план, который есть у правительства, и он расписан до 2024 года, куда входит достаточно большая номенклатура товаров. Например, будут там шины и фотоаппаратура маркироваться, парфюмерия. Со следующего года, как вы уже отметили, молочная продукция – с 20 января. А с 1 января – легкая промышленность. И до 2024 года мы планируем расширить перечень номенклатуры. Сказать, как и когда это будет точно вводится, я сейчас точных сроков обозначать не могу, потому что, как я уже сказал, все всегда зависит от результата эксперимента.

- Но в целом стратегически после 2024 года эта программа будет расширяться, все товары будут носить этот знак – QR-код.

- Мы не будем принимать решений, если отрасль та или иная будет имеет веские аргументы против введения маркировки. Но пока, как практика показывает, на начальном этапе, конечно же, кому-то это не в радость и не хочется. Но на практике, когда это уже все внедряется, эксперименты доказывают эффективность этого проекта, все убеждаются в том, что можно и нужно переходить уже к обязательным требованиям, что обеспечивает качество, информированность потребителя. Ну а для бюджета это фискальные, как говорится, результаты дополнительных налогов, а где-то акцизов. Сегодня мы говорили про табак. Практически на 20 процентов почти прирост по акцизам в этом году по табаку, это 54 миллиарда живых денег поступило в виде акцизов дополнительно в бюджет государства. Появилось 10 новых производителей табачных изделий. Понятно, что за несколько месяцев завод не построишь. Просто производители выходят из серой зоны и вынуждены запрашивать коды для того, чтобы легализовываться и быть участниками легального рынка.