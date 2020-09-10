Еще один журналист убит в Мексике

В мексиканском штате Веракрус неизвестными преступниками убит сотрудник региональной газеты Diario El Mundo Хулио Вальдивия. Его обезглавленное тело было найдено на железнодорожных путях.

Сведений о возможных мотивах расправы обнародовано не было. С начала 2020 года жертвами насилия в Мексике стали, по меньшей мере, шестеро журналистов, сообщает ТАСС.

Всего же в Мексике с 2000 года были убиты более 150 сотрудников СМИ. По данным прокуратуры, 99 процентов правонарушений в отношении мексиканских журналистов остаются безнаказанными.