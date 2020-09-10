Пять легковушек и грузовик столкнулись на ТТК в Москве

Массовая авария с участием шести автомобилей произошла утром 10 сентября на внешней стороне Третьего транспорта кольца в Москве. Камера наблюдения зафиксировала момент столкновения.

ДТП произошло в 06:48 утра в районе дома 71 по Сущевскому Валу. Машина такси, как видно на кадрах, неожиданно остановилась в средней полосе. Двое следовавших позади автовладельцев успели притормозить, а вот водители легковушки и погрузчика – нет. Последний смял всю очередь, так что одна из машин вылетела на соседнюю полосу и задела еще один автомобиль.

Транспортные средства получили серьезные повреждения. Информация о пострадавших не поступала.