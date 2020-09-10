Калужские ученые готовы снабжать 3D-протезами редких животных

Современные технологии придут на помощь братьям нашим меньшим. Создать с помощью новейшего оборудования протезы для животных решили в одном из калужских ВУЗов. Как передает ГТРК "Калуга" в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24", специалисты представили оригинальный проект. Они предложили печатать протезы конечностей, а также клювов на 3D-принтере.

Речь идет о краснокнижных животных, получивших травмы или лишившихся конечностей. Как уточнили в министерстве природных ресурсов и экологии, таким образом, возможность вернуться к полноценной жизни получат редкие, даже исчезающие виды.

Специалисты центра реабилитации диких животных поддержали такое решение. Может быть, для жизни в дикой природе звери с имплантами и не будут приспособлены. Но они смогут благополучно существовать под присмотром человека.

Проект калужских ученых уже получил одобрение в министерстве природных ресурсов региона.