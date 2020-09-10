"Автобус-самоубийца" въехал под поезд, но обошлось без жертв. Видео

Опубликовано видео момента столкновения тепловоза и автобуса на нерегулируемом железнодорожном переезде под Тверью.

Инцидент произошел в среду, 9 сентября, возле деревни Дубровка. На кадрах видно, что водитель автобуса слегка притормозил перед знаком "Стоп", однако, несмотря на приближающийся тепловоз, по неизвестной причине продолжил движение — пользователи социальных сетей метко окрестили транспортное средство "автобусом-самоубийцей".

От столкновения автобус отбросило в сторону. В пресс-службе Октябрьской железной дороги отметили, что машинист успел применил экстренное торможение, чем, вероятно, смягчил последствия ДТП.

Автобус ехал без пассажиров, в нем находился лишь водитель. Мужчина не пострадал.