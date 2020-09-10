Формула-1. Себастьян Феттель подписал контракт с Aston Martin

Немецкий автогонщик, действующий пилот команды "Формулы-1" Ferrari Себастьян Феттель подписал контракт с Racing Point, которая в следующем году будет называться Aston Martin.

Подробности соглашения не разглашаются. Феттель в сезоне 2021 года займет в команде место мексиканца Серхио Переса, объявившего накануне о своем уходе из Racing Point по итогам сезона. Партнером немца по команде будет 21-летний канадец Лэнс Стролл.

"Я рад наконец-то поделиться этой захватывающей новостью о моем будущем, – приводит слова Феттеля пресс-служба Racing Point. – Я очень горжусь тем, что в следующем году стану пилотом Aston Martin. Это новое приключения для меня с по-настоящему легендарной компанией".

Aston Martin станет пятой командой "Формулы-1" в карьере Себастьяна. Ранее он также выступал за BMW-Sauber, Toro Rosso и Red Bull Racing, в составе которого становился победителем в 38 гонках и завоевал четыре чемпионских титула.