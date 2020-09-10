За избиение росгвардейца и хранение наркотиков боксер Кушиташвили получил 3 года условно

Двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили приговорили к трем годам лишения свободы условно за избиение росгвардейца. Такое решение принял 235-й гарнизонный военный суд в Москве.

Также суд назначил спортсмену два года испытательного срока.

"Суд постановил признать Кушиташвили виновным по части 2 статьи 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и части 1 статьи 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере)", – цитирует судью ТАСС.

Кушиташвили и его товарищ, боксер Овик Оганнисян, были задержаны 2 февраля на Фрунзенской набережной. Сотрудники Росгвардии заподозрили их в хранении наркотиков. По версии следствия, боксер дважды ударил потерпевшего по лицу и сломал ему нос.

Впоследствии у Кушиташвили изъяли 0,61 грамма кокаина. Поскольку боксер – военнослужащий, его делом занимались военные следователи. Впоследствии экспертиза показала наличие в организме спортсмена следов наркотиков.

В апреле боксера отпустили из СИЗО и отправили под домашний арест. В июне эту меру пресечения продлили.

Свою вину боксер полностью признал, пострадавшему росгвардейцу возместили ущерб.

Кушиташвили побеждал на чемпионате России по боксу в 2015 и 2018 годах, в 2016 году стал бронзовым призером.