В Москве появятся два круглогодичных речных маршрута по цене метро

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов поделился планами развития речного движения в столице.

В Телеграм-канале департамента он сообщил о том, что появятся круглогодичные речные трамваи с постоянным расписанием, короткими интервалами движения, пересадками и едиными городскими билетами.

Ликсутов пояснил, что в этом виде транспорта будут действовать обычные городские тарифы, карты "Тройка", а также социальные карты и льготы. Кроме того, речные трамваи будут интегрированы в городскую транспортную систему.

Чиновник также сообщил, что сейчас рассматриваются два самых востребованных маршрута московского речного трамвая: от парка "Фили" до Киевского вокзала и от Новоданиловской набережной до Печатников.

Ликсутов заверил, что речные трамваи по комфорту не будут уступать другим видам транспорта, передает ТАСС.

Кроме того, будет создана удобная инфраструктура: в случае необходимости приблизят остановки наземного транспорта, а также модернизируют причалы, поставят навесы, табло с расписанием и автоматы по продаже билетов.