С дубинками и на кулаках: появилось видео драки индийских и китайских военных

В Сети появилось видео драки на границе китайских и индийских военных. На кадрах видно, что они ожесточенно выясняют отношения при помощи дубинок и кулаков.

Как напоминает издание South China Morning Post, 15 июня в долине Галван в индийском регионе Ладакх произошла жестокая драка между индийскими и китайскими военными.

В результате этого инцидента погибли как минимум 20 индийских солдат, китайская сторона потеряла убитыми и тяжелоранеными 43 человека.

При этом источник в военном ведомстве Китая на условиях анонимности подтвердил изданию, что это видео подлинное и было снято несколько месяцев назад.

В конце августа сообщалось, что Пекин призвал Нью-Дели вывести свои войска из пограничного района Ладакха, пообещав принять контрмеры в случае эскалации напряженности.