Евросоюз продлил действие черного списка россиян

Евросоюз продлил до 15 марта 2021 года действие черного списка физических и юридических лиц России и Украины, введенного после событий на Украине в 2014-м.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба Совета ЕС.

Отмечается, что продление санкций на полгода было принято без обсуждения, в письменной форме.

В данный список входят 175 фамилий, среди которых есть россияне и граждане Украины, а также 44 юридических лица, в основном, политические органы власти и военные формирования самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Санкции против РФ делятся на экономические и индивидуальные, а также представляют обширный перечень запретов против граждан и бизнеса Крыма. Европейскому бизнесу запрещено вести какие-то деловые отношения с представителями полуострова, а его жителям запрещено бывать в странах Европейского Союза.