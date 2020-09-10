На трассе Пермь-Екатеринбург у лесовоза на полном ходу отстегнулся прицеп

На федеральной трассе Пермь – Екатеринбург возле Кунгура произошла авария. Причиной ДТП стала вопиющая халатность: на полном ходу у лесовоза отстегнулся прицеп с бревнами и вылетел на встречную полосу. В итоге он врезался в грузовик, и водитель получил переломы обеих ног. После удара телега опрокинулась и бревна рассыпались по проезжей части. Об этом сообщает ГТРК "Пермь", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

К счастью, в инциденте больше никто не пострадал, так как прочие участники движения успели своевременно среагировать на ситуацию. Как установили инспекторы, отстегнувшийся прицеп в последний раз на техосмотре был достаточно давно.