Момент мощного взрыва в китайском Чжухае попал на видео

Три человека получили травмы в результате взрыва газа рядом с отелем в китайском Чжухае (провинция Гуандун). Иностранцев среди них нет, как уточнили представители экстренных служб. Момент взрыва попал на видео.

ЧП произошло около 9 часов утра (04:00 по Москве) 11 сентября рядом с отелем "Тэнху". Судя по кадрам с места, сначала в небольшом кафе вспыхнул пожар. Взрыв прогремел через несколько минут, когда у заведения собрались нескольких десятков очевидцев. По предварительным данным, от нагрева взорвались газовые баллоны.

Пострадали три человека из числа зевак, наблюдавших за развитием событий у входа в кафе. Двое из них получили легкие травмы, один – ожоги. Все они местные жители.

Чжухай попользуется популярностью у туристов, посещающих игорные заведения расположенного поблизости Макао. Проживание и питание в городе обходится в несколько раз дешевле, что и привлекает завсегдатаев казино.