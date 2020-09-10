Женщина, зарезавшая в драке одного мужчину и ранившая другого, арестована

Жительница Дагестана, которая вмешалась в драку четырех мужчин, убила одного и ранила второго, заключена под стражу.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала пресс-служба Следственного комитета России по региону.

ЧП произошло вечером 7 сентября на окраине села Какамахи Левашинского района. Между четырьмя мужчинами произошел конфликт, переросший в драку. При этом жена одного из них находилась в автомобиле.

Увидев драку, женщина взяла нож и нанесла несколько ударов ее участникам, один из которых умер на месте, а второго с ранениями отправили в больницу.