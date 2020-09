Игуаин в ближайшее время перейдет в "Интер Майами" Бекхэма

Нападающий итальянского "Ювентуса" Гонсало Игуаин в ближайшее время станет игроком команды "Интер Майами", совладельцем которой является экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Форвард уже расторг соглашение со "Старой синьорой", об этом сообщает журналист Николо Скира. По его информации, клуб выплатит Игуаину 2,5 млн евро в качестве компенсации. В команду из MLS аргентинец перейдет на правах свободного агента и подпишет контракт, рассчитанный до декабря 2022 года.

Done deal and confirmed! Gonzalo #Higuain to #InterMiami as a free-agent. He has signed the termination of the contract with #Juventus, which have paid €2,5M as indemnity. Pipita is coming to #MLS and he will sign a contract until December 2022 with InterMiami. #transfers

