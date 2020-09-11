Пропавшие в Башкирии подростки подали сигнал о помощи

ЧП в Башкирии. Вторые сутки в республике продолжаются поиски детей. Как уточняет ГТРК "Башкортостан" в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24", девочка 13 лет и 12-летний мальчик вышли из поселка Иглино 10 сентября. Информация о том, что подростки не вернулись домой, поступила поздно вечером.

По сообщению представителей республиканского госкомитета по ЧС, в Иглино ребята приехали на электричке из Уфы, пошли гулять в лес и, видимо, заблудились. Звонок о помощи поступил от самих подростков. К сожалению, они успели только сказать, что вокруг них – болотистая местность, и что где-то рядом трасса. После этого мобильник отключился.

Поисками школьников занимаются спасатели, кинологи, поисковики-добровольцы, полицейские и сотрудники МЧС.