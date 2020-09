"Кукла Психо-карлик" внезапно умер

Актер и рестлер Стиви Ли, известный ролями в сериале "Американская история ужасов" и фильме "Чудаки 3D", умер в возрасте 54 лет. Как сообщает Independent, смерть наступила внезапно.

Семья актера подтвердила информацию о его кончине. Родственники сообщили, что Ли, известный на ринге под псевдонимом "Кукла Психо-карлик", умер у себя дома 9 сентября.

Коллеги Ли – актеры и рестлеры – отдали дань памяти артисту.

Представители американской федерации рестлинга Impact Wrestling выразили соболезнования родным и близким Ли.

It is with great sadness that we learn of the passing of Stevie Lee, better known as "Puppet The Psycho Dwarf" in the early days of TNA. We send our deepest condolences to his friends and family. pic.twitter.com/tdVdCFkNCJ