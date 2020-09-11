В Североуральске застрелили отказавшегося уходить из города молодого медведя

В Свердловской области молодой медведь пал жертвой собственной любознательности. Косолапый забрел в Североуральск, но после первой встречи с людьми так перепугался, что устроил забег по улицам города.

Полицейские вечером 10 сентября долго преследовали незваного гостя в надежде вернуть его в родную среду обитания, но хищник то и дело возвращался на улицы. Вызванные охотоведы застрелили зверя, чем вызвали недоумение у местных жителей.

"Я здесь 30 лет живу, и медведь не первый раз выходит к людям, но впервые медведя убили, просто расстреляли, а он ведь не здоровый, а совсем ещё небольшой, глупый и заблудившийся. Да, напугал тех, кого встретил, да он их сам испугался ещё больше", – посетовал один из них.

Специалист департамента по охране животного мира Свердловской области Дмитрий Щукин признал верными действия охотоведов, поскольку отвадить медведя от походов в город в поисках пропитания практически невозможно.