Угрозу взрыва газа в Тольятти удалось предотвратить

"Газовое" ЧП в Тольятти. Как передает ГТРК "Самара" в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24", сегодня на улице Коммунальной возникла угроза взрыва.

Выяснилось, что на магистральном газопроводе произошла разгерметизация шва и, как следствие, утечка. На место ЧП незамедлительно приехали оперативные службы – газовщики, пожарные и медики. Коммунальную перекрыли. На пересечении с соседней улицей Борковской пожарные и сотрудники ДПС выставили ограждения. Об этом в соцсетях сообщали автовладельцы.

Сотрудниками пожарной охраны было проведено боевое развертывание. Газовщики оперативно устранили утечку, закрыв задвижку. К счастью, никто не пострадал, вскоре движение полностью восстановили, передает "Патруль Тольятти". Помощь медиков никому не понадобилась.