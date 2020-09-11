Пресс-секретарь Тимошенко поделилась хорошей новостью

Экс-премьер Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко победила коронавирус, в настоящее время она продолжает лечить пневмонию, сообщила в пятницу ее пресс-секретарь Марина Сорока.

В конце августа стало известно, что Тимошенко заразилась COVID-19, врачи расценивали ее состояние как тяжелое​​​. Позже депутат сама написала в Facebook, что ей стало лучше.

"Наконец настал черед хороших новостей! Только что Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19", – пишет Сорока в своем Facebook.

Тимошенко – лидер партии и фракции "Батькивщина" и депутат Рады семи из девяти созывов. Она дважды была премьером Украины и трижды участвовала в выборах президента страны, передает РИА Новости.