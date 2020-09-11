Арестован экс-глава журналистского пула президента Белоруссии

Суд Фрунзенского района Минска признал виновным журналиста белорусского государственного телеканала ОНТ Дмитрия Семченко в нарушении порядка проведения массовых акций и назначил ему наказание в виде 15 суток ареста.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал представитель суда.

Журналист работал на госканале с 2009 года, в том числе возглавлял группу сотрудников ОНТ, которые состояли в президентском пуле и освещали события с участием главы республики Александра Лукашенко.

Семченко ушел с телеканала в августе 2020 года в знак протеста против жестких методов подавления массовых акций протеста, которые начались по всей Белоруссии 9 августа, когда стали известны официальные итоги президентских выборов. По данным ЦИК страны за Лукашенко проголосовали более 80% избирателей, тогда как за его соперницу Светлану Тихановскую – только чуть более 10%.