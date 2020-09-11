ДТП с маршруткой в Рязани: семеро пострадавших, один в больнице

Стали известны подробности массовой аварии на рязанской трассе с участием маршрутки. Как напоминает ГТРК "Ока" в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24", ДТП произошло накануне вечером, 10 сентября.

Микроавтобус и иномарка столкнулись на перекрестке между Московским шоссе и улицей Мервинской. Удар был достаточно сильный, в результате маршрутное такси №50 вылетело в отбойник. Помощь врачей Областной клинической больницы потребовалась семи пассажирам. После осмотра всех отпустили по домам, кроме одного. Мужчину оставили под наблюдением в хирургическом отделении. Он в состоянии средней тяжести.

Следственными органами начато расследование по выяснению всех обстоятельств случившегося. Предварительно, ДТП могло произойти из-за нарушения требований сигналов светофора.