Почта Банк вышел на первое место по портфелю POS-кредитов

Первое место по размеру портфеля POS-кредитов по итогам июля занял Почта Банк. Портфель товарных кредитов банка, по данным FRG, составил 42,8 миллиарда рублей, увеличившись за месяц на 1,1 миллиарда. Впрочем, лидером по выдачам POS-кредитов банк стал еще по итогам марта. Почта Банк нарастил свою долю в этом сегменте в июле до 19,7%. Доля банка увеличилась за последний год почти на 4%.

Главными драйверами этого роста банка стало увеличение объемов продаж в ключевых федеральных сетях-партнерах, а также увеличение доли в онлайн-канале, а также выстраивание взаимовыгодных отношений с крупнейшими ритейлерами. Рывок стал результатом большой работы, проделанной в 2019 году, в том числе по внедрению технологических разработок, позволивших Почта Банку существенно повысить поток заявок и долю одобрений по ним.

"Мы начали развитие в POS-сегменте всего несколько лет назад практически с нуля и за короткое время обогнали многих конкурентов, – отметил вице-президент, директор по развитию партнерской сети Почта Банка Андрей Павлов. – Мы не боялись пробовать и первыми идти в новые сегменты – продажа книг, быстровозводимых домов и прочее, внедрять инновационные продукты и схемы – например, 10-й платеж в подарок (в далеком 2016 году) или "легкий платеж". Благодаря этим факторам мы смогли расти быстрее конкурентов и рынка в целом, а также восстановить продажи после пандемии гораздо быстрее, чем остальные".

Наращиваю выдач POS-кредитов Почта Банку способствовало внедрение летом 2019 года технологии подписания договоров в почтовых отделениях. Благодаря этому оформить кредит на покупку товара в торговой точке или интернет-магазине можно в ближайшем к дому или магазину клиентском центре банка или почтовом отделении. Это позволило банку создать самую массовую в стране сеть POS-кредитования и существенно нарастить долю банка в региональных и локальных партнерах. Кроме того, "льготный платеж" позволил заемщику первые 3-6 месяцев после оформления кредита выплачивать по нему только проценты без погашения основного долга. Это позволило клиентам в сложный период переложить нагрузку на будущее или погасить кредит до наступления повышенного платежа.

"В апреле мы тиражировали этот подход на всех партнеров, и это дало отличный эффект – в июле-августе по этой схеме было выдано 5% от всех POS-кредитов, – добавил Андрей Павлов. – Кроме того, этот подход позволяет нам эффективнее договариваться с ритейлерами и расширять число партнеров, поскольку такая схема интересна и продавцу, и покупателям".

За 6 лет с момента создания Почта Банк нарастил клиентскую базу к первому квартале 2020 года до 14 миллионов 100 тысяч человек. Банк открыл более 19 тысяч точек обслуживания в 83 российских регионах. Кроме того, банк стал первым в России кредитным учреждением, создавшим сеть из 4800 бресайклинговых банкоматов.