"Химки" усилились капитаном сборной Казахстана

Бывший полузащитник "Оренбурга" Исламбек Куат подписал контракт с футбольным клубом "Химки", об этом сообщает пресс-служба подмосковной команды. Подробности соглашения не разглашаются.

"Приветствуем Ислама в "Химках". Желаем успехов в составе нашей команды", – говорится на официальном сайте химчан.

Куат – воспитанник "Астаны", также играл за "Актобе" и "Кайрат", из которого зимой 2020 года перешел в "Оренбург". В составе уральцев принял участие всего в трех матчах. Также на счету 27-летнего хавбека 33 матча и пять голов за сборную Казахстана, в которой он является капитаном.