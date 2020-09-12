В Москве вылечились от коронавируса еще 1143 человека

В Москве за прошедшие сутки выздоровели после прохождения лечения от коронавируса COVID-19 еще 1143 пациента. Общее число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 228 673.

Количество выздоровевших в Москве продолжает расти, сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее цитирует официальный телеграм-канал оперативного штаба Москвы.

Выздоровевших от коронавируса и желающих сдать плазму крови призывают обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16 ежедневно с 9:00 до 19:00.

Накануне вечером сообщалось, что в столице скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Оперативный штаб призывает людей, почувствовавших любые симптомы ОРВИ, воздержаться от самолечения, оставаться дома и вызвать врача.