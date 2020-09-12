Джано Ананидзе покинул "Ротор", не сыграв ни минуты

Волгоградский "Ротор" расторг контракт с грузинским полузащитником Джано Ананидзе. 27-летний футболист так и не сыграл за волгоградский клуб ни одной встречи.

Бывший футболист "Спартака" летом подписал контракт с дебютантом премьер-лиги. Но вскоре выяснилось, что полузащитник травмирован. Травма оказалась более серьёзной, чем ожидалось. Выяснилось, что Ананидзе потребуется операция.

В итоге клуб и футболист расторгли контракт по обоюдному согласию. Джано Ананидзе поблагодарил "Ротор" за доверие и пожелал клубу удачи в чемпионате России.