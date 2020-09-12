Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с картами

Центробанк предупредил о новой схеме мошенничества, с ее помощью преступники получают сведения о клиентах, состоянии их счетов и другие сведения. Схема проста: мошенник звонит в банк, используя интерактивное голосовое меню (IVR), подменяя телефонные номера клиентов. При звонке "с номера клиента" система сообщает об остатках средств на картах. После этого мошенник звонит потенциальной жертве и представляется сотрудником службы безопасности банка. Для большей доверительности мошенник сообщает своей потенциальной жертве точную сумму, хранящуюся на банковском счете, сообщает РБК.

В Центробанке полагают считают, что мошенники могли получить номера телефонов из клиентской базы электронной торговой площадки Joom, которая ранее оказалась в открытом доступе.