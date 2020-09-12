В Париже против демонстрантов применили газ и задержали

Против участников очередного митинга "желтых жилетов" в Париже использовали слезоточивый газ, передает ТАСС.

Участники одной из акций собрались на площади Ваграм и планировали отправиться в сторону Монмартра. Однако группа радикально настроенных манифестантов под флагами с портретами революционера Че Гевары попыталась колонной выйти с площади в противоположном направлении – в сторону Елисейских полей, где манифестации запрещены.

Чтобы вернуть участников акции на утвержденный маршрут полиции и жандармерии пришлось применить слезоточивый газ.

К полудню в центре Парижа задержаны почти 130 человек, у некоторых при задержании изъято оружие.

Вторая манифестация, колонна которой вышла с Биржевой площади, проходит мирно. Более тысячи демонстрантов продвигается по улицам к западной окраине города. На транспаарантах – требования повысить заработную плату и уровень жизни, прекратить массовые увольнения на предприятиях.