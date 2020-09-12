Аркадиуш Милик не хочет покидать "Наполи"

Польский нападающий Аркадиуш Милик передумал покидать "Наполи" и намерен остаться в команде. В услугах 26-летнего футболиста заинтересованы "Тоттенхэм", "Ювентус" и "Рома".

Однако решение Милика не обрадовало, а, напротив, огорчило руководство "Наполи". Клуб рассчитывал продать поляка и пополнить казну. Кроме того, контракт Аркадиуша с "Наполи" истекает в летом 2021 года.

В прошлом сезоне Аркадиуш сыграл за "Наполи" 35 матчей, в которых забил 14 мячей. Сонгласно информации "Спорт-Экспресс", неаполитанцы рассчитывали выручить от продажи футболиста не менее 32 миллионов евро.