12 сентября 2020 11:49

Упал на взлете: два человека погибли в авиакатастрофе около аэропорта

JuanGuerraPhoto

JuanGuerraPhoto
Twitter

JuanGuerraPhoto
JuanGuerraPhoto

Два человека стали жертвами авиакатастрофы, произошедшей в пятницу, 11 сентября, неподалеку от аэропорта Ван-Найс в Калифорнии на западе США.

Как сообщают СМИ, одномоторный самолет Ryan Navion B оторвался от взлетно-посадочной полосы, начал набирать высоту, после чего произошло сваливание, и воздушное судно рухнуло на стоянку между зданиями бизнес-центра.

На борту самолета, разрушившегося и загоревшегося после падения, находились пилот и пассажир, они погибли. На земле никто не пострадал.

По предварительной версии, причиной крушения мог стать отказ двигателя, однако окончательные выводы будут озвучены только после расследования, которым уже занялись сотрудники Национального совета по безопасности на транспорте.

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