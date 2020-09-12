Более 30 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на севере Германии

Более 30 человек получили травмы в результате аварии с участием рейсового автобуса на севере Германии, сообщает Zeit Online.

ДТП произошло около 05:45 утра по местному времени на трассе между городами Вёббелин и Хагенов в земле Мекленбург – Передняя Померания. Полицейские предполагают, что водитель направлявшегося в Гамбург автобуса уснул за рулем, после чего потерял управление, и общественный транспорт съехал в придорожную канаву и завалился на правый бок.

В больницу доставили 31 пострадавшего, трое получили серьезные травмы, однако, как уверяют врачи, их жизням ничего не угрожает.

Сколько всего человек находилось в салоне автобуса, не уточняется, известно лишь, что среди пассажиров были граждане нескольких стран.