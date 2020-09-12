"Локомотив" готов заплатить за Тикиньо 12 миллионов

Московский "Локомотив" не оставил попыток приобрести нападающего "Порту" нападающего Тикиньо Соареса. Железнодорожники готовы заплатить за 29-летнего бразильца 12 миллионов евро.

"Локомотив" уже пытался купить Тикиньо за 10 миллионов, но встретил отказа "Порту". Чемпионы Португалии хотят выручить за нападающего 15 миллионов. Но москвичи не намерены выходить из борьбы за бразильца и улучшили свое предложение, сообщает Чемпионат.com.

Франсиско да Шагас Соарес, более известный, как Тикиньо, пришел в "Порту" в 2017 году из "Витории" (Сетубал). "Драконы" приобрели бразильца за 5,6 миллионов евро. В прошлом сезоне Тикиньо забил 19 мячей в 48 встречах.