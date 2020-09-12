После падения самолета под Мичуринском завели уголовное дело

После крушения легкомоторного самолета в Тамбовской области, в результате которого погиб пилот, возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

ЧП произошло около 19 часов 11 сентября близ села Ново-Никольское в Мичуринском районе. По предварительным данным, пилот неверно рассчитал глиссаду, в результате "Бекас Х-32" задел высоковольтные провода и рухнул на землю.

К моменту прибытия экстренных служб управлявший воздушной машиной мужчина 1967 года рождения еще был жив, но спасти ему жизнь не удалось – он скончался в больнице.

"По городу кружил, над нашим домом летел очень низко", – отметили очевидцы.

По предварительным данным, пилот должен был заниматься десикацией полей подсолнечника перед сбором урожая, однако остается неясным, почему он поднялся в небо на закате.

Следователи опросили свидетелей и изъяли образцы топлива. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".