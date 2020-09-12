У нападающего "Ниццы" угнали автомобиль

Нападающий французской "Ниццы" и сборной Дании Каспер Дольберг пострадал от воров. Злоумышленники обворовали квартиру футболиста и похитили его автомобиль.

Преступление было совершено, когда Каспер находился в распоряжении сборной. Воры сначала похитили оставленный в аэропорту автомобиль футболиста. Там они нашли код к сигнализации дома Дольберга и проникли в его жилище.

Когда Каспер вернулся в Ниццу, то обнаружил пропажу машины, 2 тысяч евро и нескольких смартфонов, сообщает РИА Новости. В прошлом году датчанин уже попадал в нехорошую историю. Одноклубник похитил из раздевалки часы стоимостью 70 тысяч.