Месси остался капитаном "Барселоны"

Лионель Месси останется капитаном "Барселоны" в следующем сезоне. В клубе решили доверить капитанскую повязку 33-летнему аргентинцу, несмотря на его желание покинуть клуб.

Летом Лионель Месси объявил о желании уйти из "Барселоны". При этом капитан "сине-гранатовых" подверг жесткой критике руководство клуба и лично президента Хосепа Баротомеу. Но шестикратный обладатель Золотого мяча не смог расторгнуть контракт и вынужден был остаться в клубе еще на год. Кроме того, Лионель с опозданием прибыл на предсезонный сбор.

Однако "Барселона" решила не лишать аргентинца капитанской повязки. Лионель останется капитаном "сине-гранатовых". Его заместителями снова будут Серхио Бускется, Жерер Пике и Серхи Роберто.