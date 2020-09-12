50 градусов в столичной реке: комментарии "Мосэнерго" и "Мосводостока"

Тепловые электростанции не сливали горячую воду в реку Чертановка на юге Москвы. Так в пресс-службе ПАО "Мосэнерго" прокомментировали информацию о сбросе в реку горячей воды с ТЭЦ, из-за чего в субботу, 12 сентября, температура воды в Чертановке поднялась до 50 градусов.

В пресс-службе заверили, что все теплоэлектроцентрали "Мосэнерго" работают в штатном режиме, никаких нарушений не отмечено.

Со своей стороны, в пресс-службе ПАО "МОЭК" заявили, что к ним информации об авариях на московском теплоносителе не поступало. Для контроля обстановки на место направлено аварийные бригады.

"Аварийных ситуаций с прорывами на тепловых сетях МОЭК или с перебоями в снабжении потребителей не фиксировалось", — приводит выдержку из сообщения пресс-службы ТАСС.

Между тем в пресс-службе Мосводостока сообщили, что гибели флоры и фауны в прогревшейся Чертановке не зафиксировано. На месте работают коммунальные службы. Ситуация находится под контролем.

Чертановка — река длиной около 12 километров, протекает в южной части столицы, в том числе по землям, относящимся к особо охраняемой природной территории парка "Битцевский лес".