Пострадавший при теракте в Сирии российский военнослужащий умер от ран

Получивший тяжелое ранение в Сирии в результате взрыва самодельного взрывного устройства гвардии сержант Михаил Мильшин скончался в одном из столичных военных госпиталей.

Как сообщалось, 18 августа при возвращении российской автоколонны после проведения гуманитарной акции в районе города Дейр-эз-Зора на обочине дороги произошло срабатывание самодельного взрывного устройства, в результате чего погиб российский военный советник в звании генерал-майора, еще двое российских военнослужащих получили ранения, напоминает ТАСС