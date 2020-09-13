ЧП в Приморье: человек погиб при обрушении перекрытий жилого дома

В Приморском крае в селе Вознесенка при обрушении перекрытия в двухэтажном жилом доме погиб человек. Трагический инцидент произошел в ночь на воскресенье, 13 сентября.

Предположительно, в доме произошел взрыв, разрушена квартира на втором этаже. В результате ЧП рухнули перекрытия, повреждена квартира под разрушенной, передает ТАСС. Всего 16 квартирах дома проживал 21 человек, все жильцы эвакуированы.

По имеющимся данным, погибший – мужчина 1940 года рождения. Как рассказали соседи, сначала он сжег расположенный рядом с домом сарай, потом устроил пожар в гараже – там тоже слышали хлопок. Позже произошел взрыв в его квартире, где был найден газовый баллон.