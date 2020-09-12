Наставник "Атлетико" Симеоне сдал положительный тест на COVID-19

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне инфицирован коронавирусом. Об этом стало известно после того, как были получены результаты тестирования команды на COVID-19. Информацию об этом распространил официальный сайт "матрасников".

Пресс-служба мадридцев дала понять, что болезнь аргентинского специалиста протекает бессимптомно, а наставник "Атлетико" уже изолирован у себя дома. После того, как о заболевании тренера стало известно, команда прошла дополнительное тестирование на коронавирус.

Напомним, что испанские команды продолжают вести подготовку к новому сезону чемпионата Испании. Старт турнира для "Атлетико" намечен на 27 сентября, когда на домашнем стадионе "Ванда Метрополитано" столичная команда сыграет против "Гранады".