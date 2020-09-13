Названы самые популярные у россиян авто с пробегом

По итогам августа автомобиль марки Ford Focus обошел прежнего лидера LADA 2114 (хэтчбек Samara) и стал самым популярным в России автомобилем с пробегом, сообщает аналитическое агентство "Автостат". В лидерах летних продаж были также Hyundai Solaris и KIA Rio.

Агентство уточняет, что за 8 месяцев текущего года россияне купили 77,6 тысячи подержанных автомобилей Ford Focus, 76,7 тысячи LADA 2114 и 70,1 тысячи штук Hyundai Solaris.

В августе 2020 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 554,6 тысячи единиц. Это на 10,5% больше, чем год назад. Отмечается также, что по итогам восьми месяцев 2020 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 3,3 миллиона единиц. Это на 5,8% меньше, чем в январе-августе 2019 года.