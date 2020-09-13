Водитель квадроцикла погиб, влетев на чужой дачный участок под Петербургом

Вечером в субботу, 12 сентября, во Всеволожском районе Ленинградской области произошло фатальное ДТП с участием квадроцикла.

В настоящее время известно, что 35-летний мужчина, двигавшийся по улице Родниковой в садоводческом товариществе "Ягодка", проехал прямо на Т-образном перекрестке.

Квадроцикл угодил в канаву, после чего проломил забор и оказался на чужом дачном участке, где транспортное средство перевернулось.

Как сообщают СМИ, водитель погиб на месте, а его 27-летний пассажир получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

Отмечается, что участники аварии были без соответствующей защитной экипировки.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента.