13 сентября 2020 12:12

"Зенит" интересуется бывший игроком "Локомотива"

Жоау Мариу

Португальский полузащитник Жоау Мариу, покинувший "Локомотив", может вернуться в российскую премьер-лигу. В приглашении 27-летнего футболиста заинтересован "Зенит".

Согласно информации "Спорт-Экспресс", Жоау Мариу может оказаться в "Зените". Также на чемпиона Европы претендуют несколько испанских клубов. Сам футболист связан контрактом с миланским "Интером" до лета 2022 года.

В прошлом сезоне Жоау Мариу выступал за "Локомотив". В 22 матчах он забил 1 мяч и сделал 6 результативных передач. Железнодорожники хотели продлить аренду португальца, но Интер" был согласен только на продажу. Ориентировочная стоимость Жоау Мариу 15 миллионов евро.

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