"Урал" подарил Погребняку плюшевого шмеля

Бывший нападающий "Урала" Павел Погребняк получил от клуба подарок – большого плюшевого шмеля. Погребняк был удостоен этой награды, как лучший игрок "Урала" в ноябре-декабре 2019 года.

В субботу Павел побывал в Екатеринбурге на матче своего последнего клуба с "Химками". После матча Погребняку был вручен символ уральского клуба – шмель. Футболист получил награду с опозданием, связанным с пандемией коронавируса, сообщает Чемпионат.com. "Урал" в свою очередь порадовал своего бывшего игрока победой над новичками премьер-лиги с результатом 3:1.

В прошлом сезоне Погребняк сыграл за "Урал" в 16 матчах и забил три мяча. По окончанию прошлого сезона Павел покинул "Урал". Бывший нападающий сборной России сейчас не связан контрактом ни с одним из клубов, но пока не объявлял о завершении карьеры.