Скончался двукратный чемпион Европы и экс-соперник Али Евгений Горстков

В возрасте 70 лет скончался двукратный чемпион Европы по боксу Евгений Горстков. Об этом стало известно из сообщения Федерации бокса России, которое было опубликовано на ее официальном сайте.

В заявлении пресс-службы федерации написано: "Евгений Николаевич имел великолепную репутацию, как на ринге, так и за его пределами. Он был одним из ярких боксеров СССР в 1970-х годах, обладателем первой в истории "хрустальной перчатки" – специального приза боксеру-тяжеловесу. Всего такими перчатками его награждали пять раз. Евгений Николаевич золотыми буквами вписал себя в историю нашего бокса".

За время своих выступлений в боксе Горстков провел 228 боев. Он являлся одним из трех боксеров Советского союза, в 1978 году выступавших против чемпиона мира Мухаммеда Али. В активе Горсткова также два титула чемпиона Европы и четыре звания чемпиона СССР.