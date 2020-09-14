Гроза AWACS: обновленная ракета "БраМос" будет создана в 2024 году

В 2024 году в России будет создана крылатая ракета "БраМос" (BrahMos) класса "воздух – воздух". Она будет уничтожать крупные воздушные цели, такие, как самолеты AWACS, рассказал Александр Максичев, содиректор предприятия "БРАМОС" (Россия – Индия).

Проект ракеты уже утвержден, сообщает РИА Новости со ссылкой на Максичева. Первый пуск состоится в 2024 году.

Первый запуск ракеты "БраМос" состоялся еще в 2001 году. Однако новая ракета будет иметь принципиальное отличие: она будет способна уничтожать воздушные цели, тогда как ранее снаряды подобного рода были приспособлены лишь для наземных и морских целей.

"БраМос" пройдет лишь частичную модернизацию, отметил Александр Максичев, добавив, что "мозги" ракеты будут другими – ее оснастят другой головкой самонаведения для уничтожения контрастной (радиолокационной) воздушной цели.