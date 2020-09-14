В аэропорту Хабаровска прошла массовая эвакуация после сообщений о "минировании"

В международном аэропорту Хабаровска прошла массовая эвакуация пассажиров и персонала после сообщений о заложенных взрывных устройствах, поступивших на электронную почту аэрогавани. О происшествии сообщили представители пресс-службы аэропорта.

Как отмечается, на почту поступили сообщения о взрывных устройствах, заложенных в терминале и самолетах.

В настоящее время сотрудники экстренных служб проводят проверку здания и воздушных судов, сообщает ТАСС.

Сообщения о "минировании" периодически поступают в аэропорт. После них проводится эвакуация и задерживаются рейсы. Во всех предыдущих случаях информация о заложенных взрывных устройствах не подтверждалась.

Международный аэропорт Новый в Хабаровске – крупнейший авиаузел Дальневосточного федерального округа, обслуживающий ежегодно порядка 2 миллионов пассажиров.