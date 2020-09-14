Для мигрантов могут ввести авансовый налог

Для иностранцев, которые приезжают работать в Россию, предлагается ввести фиксированный авансовый платеж. Такая инициатива содержится в проекте нового федерального закона о вопросах миграции, подготовленном МВД.

Предполагается, что для уплаты такого налога надо будет оформить электронный патент, а работодатели (физические, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели), которые хотят нанять мигранта, должны будут зарегистрироваться в личном кабинете и заполнить специальную форму.

Затем, после регистрации в системе, будет нужно в электронном виде заполнить заявление о включении в реестр работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу, передает РИА Новости.

Также документом предлагается отражать условия найма иностранцев на работу (например, размер зарплаты, соответствующий среднему уровню заработка в регионе для данной категории работников, отсутствие неуплаченных штрафов за нарушение российских законов и т.д.).

При этом, согласно данной концепции, в случае НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа мигрантам будет направляться уведомление с требованием заплатить налог в течение 15 дней.

В случае отказа сделать это власти могут запретить неплательщику работать в России и, возможно, даже депортировать из страны.

Кроме того, предлагается выпустить для иностранцев ID-карты с персональными данными, брать у них отпечатки пальцев при въезде в страну и создание реестра недобросовестных работодателей.